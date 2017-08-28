Минобороны опубликовало видео работы ВКС в Сирии

Минобороны России опубликовало видео обстрела силами ВКС бронетехники террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Сообщается, что работа российских боевых пилотов позволила правительственным войскам САР продолжить наступление вдоль Евфрата.

Военное ведомство рапортовало, что в результате авианалетов уничтожено два укрепрайона боевиков с оборудованными артиллерийскими позициями, четыре танка, 16 внедорожников-«техничек» с установленными крупнокалиберными пулеметами, а также шесть грузовиков с боеприпасами.