Сирийский мигрант рассказал о террористах ИГ среди беженцев

Сирийский журналист, бежавший из плена боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) рассказал, что среди беженцев в Европе есть боевики. Об этом сообщает The Local.

Соответствующее заявление Масуд Акил сделал в своей новой книге «Среди нас: как я сбежал от пыток в Сирии, но они все равно настигли меня здесь». В ней 24-летний мужчина рассказывает, как полгода жил в плену у исламистов, где его пытали, били и перетаскивали из камеры в камеру. Его выпустили на свободу в обмен на нескольких боевиков, и он получил убежище в Германии. Акил утверждает, однако, что в страну под видом беженцев прибыли и джихадисты, которые не стесняются в соцсетях грозить неверным страшными карами.

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«Это не самые умные люди», — признался он, и посоветовал немецким стражам порядка тщательнее проверять документы у новоприбывших мигрантов. По его словам, мигранты могут терять документы, но чаще всего заявление об утрате нужных бумаг свидетельствуют о преступных мотивах.

21 июля The Guardian сообщила о списке Интерпола, содержащим 173 потенциальных боевика террористической группировки «Исламское государство», которые могут устроить террористические акты в Европе. Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.

Немецкие власти на протяжении долгого времени утверждали, что среди беженцев террористов нет.

