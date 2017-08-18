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Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики

Что стоит за кровавым терактом в Барселоне

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Фото: Nicolas Carvalho Ochoa / Getty Images

В последние годы обычный грузовик превратился в настоящее орудие джихада. Подготовленные и изобретательные террористы практически исчезли, теракты стали уделом недалеких фанатиков. В большинстве случаев они не способны нанести адекватный их целям сопутствующий урон, а оказываются лишь дешевым и эффектным способом посеять панику и напомнить широким массам о существовании отдельных террористических организаций. Почему так происходит и чем это может обернуться — рассказывает «Лента.ру».

Азар-террорист

В 2006 году новенький Jeep Grand Cherokee на огромной скорости въехал на территорию Университета Северной Каролины. За рулем находился вчерашний выпускник — Мухаммад Реза Тахери-азар. Он не нашел ничего лучше, чем направить автомобиль в толпу отдыхавших пред кампусов студентов. К счастью, никто не погиб.

«На истинный путь меня наставил пример Мухаммада Атта. Он получил хорошее образование и ученую степень, но это не помешало ему протаранить одну из башен-близнецов 11 сентября», — вспоминал впоследствии горе-террорист, отправившийся на 33 года в одну из американских тюрем.

Впрочем, довольно быстро выяснилось, что Тахери-азар имел крайне скудные представления об исламе и даже не понимал, чем сунниты отличаются от шиитов.

Но его пример не остался незамеченным, и мир захлестнула волна попыток въехать в толпу на скорости. Особенно эта тактика полюбилась палестинцам, время от времени прибегающим к ней в Израиле.

Полный вперед

Въезжающий в толпу на полной скорости грузовик — эффектный образ, но далеко не самое эффективное оружие. Одними из первых использовать многотонные грузовые автомобили как орудие джихада предложили в запрещенной, но от этого не менее опасной на территории России и ряда других стран «Аль-Каиде».

Уже тогда, в 2010 году, джихадисты делали ставку не столько на прошедших обучение бойцов с внушительным арсеналом, сколько на сочувствующих идеям истребления неверных единоверцев-одиночек. Поэтому в распространяемом боевиками глянцевом журнале Inspire появились доступные и простые инструкции под названием «Джихад для всех» (Open Source Jihad).

На данный момент вышло 17 номеров вестника «Аль-Каиды», и в каждом представлено несколько десятков изощренных и не очень способов организовать теракт без особых затрат. Например, в последнем номере Inspire рассказывается, как эффективно и просто пустить под откос поезд.

Готовых на такое «волков-одиночек» находится немного, но даже те единичные диванные муджахиды, которые могут воплотить в жизнь простые инструкции, быстро и эффективно выполняют единственно необходимую боевикам задачу: привлечь к себе внимание средств массовой информации. Отсюда и страх, и паника, и ксенофобия, и истерические публикации о «спящих ячейках» очередной «всемогущей» террористической группировки.

На деле ситуация куда проще. Прежде джихадисты старались брать не количеством, а качеством. Наглядным примером стал 9/11: более трех тысяч погибших, тысячи раненых. Множество менее масштабных акций — десятки погибших, сотни раненых. Для всего этого была необходима относительная подготовка и ресурсы — для создания бомбы, для покупки техники или оружия...

DIY-теракт

С появлением «Исламского государства» джихад на местах окончательно измельчал и стал чем-то мейнстримным. Раньше исполнителями терактов по большей части выступали аффилированные с хоть какими-то организациями муджахиды с определенным бэкграундом. Нынешние «волки-одиночки» — не самые образованные люди, далеко не всегда способные собрать даже самую простую бомбу при наличии подробной и вполне элементарной инструкции.

Тот же Мохамед Лауэж-Булель, въехавший в толпу в Ницце, был всего лишь водителем службы доставки. А наезд на толпу в Стокгольме организовал узбекский гастарбайтер Рахмат Акилов. В сравнении с ними даже братья Джохар и Тамерлан Царнаевы кажутся экспертами в области тактики и стратегии.

Поэтому в своей пропаганде запрещенное в России «Исламское государство» ориентируется на простые и эффективные способы исполнения диверсий на враждебных территориях. Тот же теракт с машинами в сентябре 2014 года впервые упомянул принявший шахаду на боевом посту пресс-секретарь ИГ Абу Мухаммад аль-Аднани. С тех пор успели случиться масштабные и относительно кровавые Ницца, Стокгольм и Лондон. Теперь волна автомобильного насилия докатилась и до Барселоны.

За редким исключением жертв у терактов с применением автомобиля-тарана относительно немного, особенно в условиях мегаполиса, где почти каждый день в ДТП гибнет куда больше людей. Исключением стала разве что трагедия в Ницце, где погибли 86 человек. Лондон с восемью погибшими, Стокгольм с пятью и Берлин с двенадцатью жертвами, при всей их трагичности, сложно назвать масштабными акциями.

«Исламское государство» с удивительной оперативностью взяло на себя ответственность за произошедшее. Логика подобных действий довольно проста: это легкий и в то же время эффектный способ заявить о себе. И ни одно издание в стране и в мире не обойдет случившуюся трагедию стороной.

В каналах ИГ в Telegram и на других платформах джихадисты распространяют массу инструкций: как собрать бомбу, какую машину лучше угнать, как поджечь дом, как орудовать ножом...

Вот только следовать этим директивам готовы далеко не все последователи террористов. Ведь сидеть в чатах или вести соответствующие каналы куда проще, чем воевать как боевики на территории Ирака и Сирии. Но отдельные уникумы находятся и среди этой когорты диванных муджахидов — именно они в итоге и совершают атаки наподобие барселонской.

И способы выбирают соответствующие. Простые и эффективные — на большее диванные муджахиды не способны. Впрочем, акцентируют внимание последователей на них и сами террористы. Так, из выпуска в выпуск джихадистского журнала «Румийя» кочует инфографика с рекомендацией раздобыть грузовик и въехать в толпу. И это, к сожалению, приносит свои плоды.

А «Исламское государство», не потратившее ни динара на подготовку и обучение таких одиночек и почти сдавшее некогда неприступную Ракку, решает самую важную задачу: сеет страх среди мирных людей и лишний раз напоминает сильным мира сего о своем существовании. Хотя не обладает ни территориями, ни людьми, ни ресурсами и никогда не исполнит обещания захватить Рим. Или Константинополь. Или Дамаск. Или хотя бы отвоевать обратно местечко Дабик, где якобы произойдет последняя битва с крестоносцами перед наступлением конца света.

Владимир Корягин

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