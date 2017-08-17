ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в центре Барселоны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аффилированное с преступной организацией новостное агентство Amaq.

Микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне днем 17 августа. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали порядка 80. Водителю удалось скрыться с места преступления. СМИ утверждали, что он спрятался в расположенном неподалеку турецком кафе и взял посетителей заложники, но полиция эти данные опровергла.

Спустя некоторое время появилась информация о задержании Дрисса Укабира, арендовавшего транспортное средство. Сообщалось, что вместе с ним под стражу был взят еще один человек. Позднее власти Каталонии подтвердили, что задержаны двое. Кроме того, полиция в ходе перестрелки ликвидировала еще одного подозреваемого в причастности к нападению. По некоторым данным, это человек, совершивший наезд на полицейских на проспекте Диагональ в Барселоне спустя некоторое время после теракта на Рамбле.

В полиции Каталонии подтвердили факт наезда на стражей порядка. В Twitter ведомства указано, что пострадали два сотрудника правоохранительных органов.