В сети попытались запутать террористов в Барселоне снимками котов

Пользователи сети массово публикуют фотографии с котами, чтобы не дать террористам вычислить полицию Барселоны и поддержать погибших в результате теракта. Об этом сообщает Newsweek.

Тысячи юзеров постят твиты с хештегом #FuerzaBarcelona («Сила Барселоны»). Таким образом пользователи Twitter отдают дань уважения погибшим и пытаются остановить распространение снимков их тел в соцсетях.

Другие уверены, что злоумышленники могут использовать любую информацию из соцсетей, чтобы скрыться, и с помощью снимков котов хотят «заглушить» информационный поток.

Микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в центре Барселоны днем 17 августа. Водителю удалось скрыться с места преступления. СМИ утверждали, что он укрылся в расположенном неподалеку турецком кафе и взял посетителей заложники, но полиция эти данные опровергла.

Позднее стало известно, что один из подозреваемых в причастности к наезду на людей застрелен. Также установлено, что транспортное средство арендовал мужчина по имени Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Позднее появилась информация о его задержании.

Произошедшее признано терактом. По последним официальным данным, в результате атаки погибли 13 человек, пострадали не менее 50.