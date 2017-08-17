Полиция Каталонии опровергла информацию о засевших в баре террористах

Полиция Каталонии сообщила в Twitter. что не ведет переговоров с террористами, которые якобы засели в баре.

«Никто не засел в баре в центре Барселоны. Мы арестовали мужчину, дело квалифицировано как теракт», — говорится в сообщении.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. В результате ЧП, по данным источников, погибли 13 человек. Официально подтверждена одна смерть. Также сообщается о 32 получивших ранения.

Водитель транспортного средства сбежал. Ранее сообщалось, что он скрылся в расположенном неподалеку ресторане турецкой кухни и удерживает его посетителей в качестве заложников.