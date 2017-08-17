Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне

Дрисс Укабир (Driss Oukabir), предположительно арендовавший фургон, на котором был совершен наезд на людей в центре Барселоны, задержан. Об этом сообщает La Vanguardia.

Вместе с ним под стражу был взят еще один человек. По информации издания, Укабир проживает в Риполе (провинция Жирона), но сам он уроженец Марселя. Данные о втором задержанном не приводятся.

О том, что на имя Укабира был арендован задействованный в теракте фургон, стало известно ранее 17 августа. Полиция полагает, что этот же человек находился за рулем транспортного средства в момент атаки, однако эти сведения пока не подтверждены.

Нападение на улице Рамбла в центре Барселоны было совершено 17 августа. Микроавтобус наехал на пешеходов, в результате, по неподтвержденным данным, погибли 13 человек. Официально подтверждена одна смерть. Также сообщается о 32 пострадавших. Водитель транспортного средства сбежал. Сообщалось, что он мог скрыться в расположенном поблизости турецком ресторане и взял в заложники его посетителей. Однако полиция Каталонии в Twitter эти сведения опровергла.

Позднее появилась информация о том, что в районе проспекта Диагональ автомобиль совершил наезд на трех сотрудников правоохранительных органов. Связаны ли эти события между собой, пока неизвестно. Не исключено, что водитель не справился с управлением.