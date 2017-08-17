СМИ сообщили о наезде автомобиля на трех барселонских полицейских

Автомобиль совершил наезд на трех сотрудников правоохранительных органов в Барселоне. Об этом сообщает в четверг, 17 августа, eleconomista.es.

Как передает издание, инцидент с белым Ford Focus произошел у оцепления в районе проспекта Диагональ. После произошедшего водитель скрылся.

Связано ли это с произошедшим ранее в городе трактом, неизвестно. Не исключено, что водитель не справился с управлением.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. В результате ЧП, по данным источников, погибли 13 человек. Официально подтверждена одна смерть. Также сообщается о 32 получивших ранения.

Водитель транспортного средства сбежал с места атаки. Позднее был задержан Дрисс Укабир (Driss Oukabir), предположительно арендовавший фургон, на котором был совершен наезд на людей в центре Барселоны. Находился ли он за рулем, точно неизвестно. В пригороде Барселоны Вик был также обнаружен второй микроавтобус, который, предположительно, собирались использовать, чтобы скрыться.