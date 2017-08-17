Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне

Злоумышленник на белом фургоне врезался в толпу на пешеходной улице

Наезд произошел на одной из самых популярных у туристов улиц города — Рамбла. Машина, делая зигзаги, проехала по ней около 600 метров. По данным полиции, жертвами атаки стали 13 человек, более 30 получили ранения, 10 из них — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Источники ряда испанских изданий еще до официального подтверждения назвали произошедшее терактом.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов было приказано закрыть торговые точки. В некоторых остаются посетители.

Правоохранительные органы сообщили, что водителю фургона удалось скрыться

В то же время поступила информация, что подозреваемый и его сообщник ворвались в один из местных баров и взяли в заложники посетителей. Полицейские вступили с ними в переговоры.

В городе активирован «антитеррористический протокол»

Это означает, что в состояние повышенной готовности приводятся все силы полиции, спецслужб и жандармерии. В целях обеспечения безопасности правоохранительные органы обратились к местным жителям и туристам с убедительной просьбой не покидать своих домов или укрыться в безопасном месте.

В районе проведения спецоперации перекрыто движение всех видов транспорта: личных автомобилей и рейсовых автобусов; на вход и выход закрыты близлежащие станции метро. В состояние повышенной готовности приведены несколько больниц и госпиталей, врачи готовы оказывать пострадавшим необходимую помощь.

В розыск объявлен еще один аналогичный фургон

По информации полицейских, во второй машине также могут находиться злоумышленники, готовые совершить похожее преступление. По неподтвержденной информации, брошенная машина была обнаружена в 64 километрах от Барселоны, в районе города Вик.

Российский турист рассказал о случившемся

Его слова в четверг, 17 августа, передало РИА Новости. Александр Киселев рассказал, что был в центре каталонской столицы в составе группы путешественников: он и его жена находились в одном квартале от места происшествия. «После прогулки стояли на углу улицы. И вдруг увидели бегущую на нас толпу. Мы тоже побежали. Пока бежали, слышал, что на испанском кричали что-то похожее на русское "теракт"», — сообщил он. Туристы сначала приняли это за шутку, однако увидели машины экстренных служб и поняли серьезность происходящего.

«Вначале была паника — не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок», — поделился Киселев. Он добавил, что двое из группы находились в кафе, и их не выпустили оттуда по соображениям безопасности. «Нам пришлось уехать без них. На данный момент они на такси добираются в безопасное место», — добавил он. Сотрудники Ростуризма сообщили агентству «Москва», что как раз выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.

ЦРУ предупредило каталонскую полицию об атаке еще два месяца назад

Американская разведка уведомила полицию испанской Каталонии о том, что Барселона может стать мишенью для теракта. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила газета El Periodico.

В предупреждении назывался не только город, но и улица, на которой может произойти атака. Происхождение информации газетой не уточняется. Среди факторов, делающих Барселону удобной мишенью для террористов, упоминается плохая оснащенность и подготовка местных офицеров, а также популярность города среди туристов: экстремисты предпочитают устраивать атаки там, где они вызовут наибольший резонанс. Кроме того, у теракта может быть и идеологическая подоплека: территория современной Каталонии ранее входила в состав географического образования Аль Андалус, населенного в Средние века мусульманами.