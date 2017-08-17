Полиция ликвидировала одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне

Один из подозреваемых в причастности к наезду на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны застрелен. Об этом сообщает в четверг, 17 августа, La Vanguardia.

По информации издания, он пытался скрыться. Его ликвидировали во время перестрелки в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в центре Барселоны днем 17 августа. Водителю удалось скрыться с места преступления. СМИ утверждали, что он укрылся в расположенном неподалеку турецком кафе и взял посетителей заложники, но полиция эти данные опровергла.

Установлено, что транспортное средство арендовал мужчина по имени Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Позднее появилась информация о его задержании.

Произошедшее признано терактом. По последним официальным данным, в результате атаки погибли 13 человек, пострадали не менее 50.