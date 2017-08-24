Венецианский мэр пригрозил заблаговременно отправить террористов «к Аллаху»

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что каждый, кто будет кричать «Аллах Акбар» на площади Сан-Марко, будет застрелен. Об этом сообщает The Sun.

«Мы должны укрепить нашу безопасность. Несколько месяцев назад мы предотвратили теракт — арестовали четырех мужчин, которые хотели взорвать мост Риальто», — сказал Бруньяро.

«Они говорили, что хотят встретиться с Аллахом, так что мы отправим их прямо к нему до того, как они взорвут наш мост, мы просто пристрелим их», — добавил мэр.

В 2016 году в Вене по подозрению в причастности к терроризму задержали мужчину, который направил свою машину на территорию одной из пешеходных зон города. По словам представителя городской полиции, водитель попытался бросить машину и убежать, громко выкрикивая на ходу: «Аллах акбар!» При задержании он оказал сопротивление. Свои громкие крики он объяснил желанием подпеть рэп-композиции, игравшей в машине, на которой он направлялся за пиццей.