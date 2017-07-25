Мужчина с криком «Аллах акбар» ранил полицейского на испано-марокканской границе

Человек, вооруженный большим ножом, напал на полицейского с криком «Аллах акбар!» на испано-марокканской границе. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает El Pais.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в испанском городе Мелийя на переходе через границу на пункте Бени-Ансар. Нападавший был задержан, его личность устанавливается.

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По данным газеты, полицейский получил незначительное ранение пальца руки.

В июне полиция Испании арестовала 32-летнего марокканца, связанного с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государства» (ИГ). Спецназ штурмом взял его квартиру в Мадриде. У исламиста обнаружили большую коллекцию экстремистских материалов, включая руководство для смертников. Кроме того, арестованы еще два уроженца Марокко в возрасте 38 и 33 лет, которые проживали с ним в одной квартире.