В сети появилось видео нападения мужчины с ножом на испанского полицейского

В сети появилось видео нападения преступника с ножом на испанского пограничника с криком «Аллаху акбар»! Запись публикует Ruptly.

Инцидент произошел рано утром в испанском городе Мелилья на переходе через границу на пункте Бени-Ансар. Нападавший был задержан, его личность устанавливается. Полицейский получил незначительное ранение пальца руки.

Мелилья — испанский город и порт, расположенный на средиземноморском побережье Африки. Постоянные попытки перебраться через границу предпринимаются нелегалами также в испанском полуанклаве Сеута.