В Испании арестована группа марокканских исламистов

В Испании полиция арестовала 32-летнего марокканца, связанного с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Полицейский спецназ штурмом взял квартиру подозреваемого в Мадриде. В жилище исламиста обнаружили большую коллекцию экстремистских материалов, включая руководство для смертников. Кроме того, арестованы еще два уроженца Марокко в возрасте 38 и 33 лет, которые проживали с ним в одной квартире.

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По данным следствия, главный подозреваемый в полицейских базах числится в списке особо опасных. Известно, что он пытался завербовать соседей по квартире для совершения терактов в Испании по образцу тех, что недавно произошли в Великобритании.

22 мая в районе стадиона в Манчестере, где проходил концерт певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Жертвами атаки стали 22 человека, около 120 пострадали. По предварительным данным, исполнитель теракт был связан с экстремистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).