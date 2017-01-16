В Испании арестовали вербовщика ИГ из Марокко

Испанская полиция арестовала марокканца, возглавлявшего ячейку подпольной сети «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и вербовавшего рекрутов для исламистов. Об этом сообщает Reuters.

Вербовщика арестовали в городе Сан-Себастьян на севере страны. По данным МВД Испании, он имел вид на жительство в королевстве. «Обвиняемый активно подыскивал новых рекрутов, — говорится в официальном заявлении министерства. — Особое внимание он обращал на молодых людей с проблемами в общении, легко поддававшихся влиянию и эмоционально неустойчивых. Чтобы войти к ним в доверие, он представлялся тренером по боксу».

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По данным полиции, он занимался вербовочной деятельностью в интернете с 2010 года. Рекрутов отправляли в Турцию, где они проходили подготовку и готовились для совершения терактов в Европе. Двое сообщников исламиста были арестованы несколько месяцев назад: одного задержали в Марокко, второго — во Франции.

С ноября 2015 года в Испании действуют повышенные меры безопасности, введенные после терактов в Париже. За это время правоохранительные органы арестовали 181 человека по подозрению в связях с террористами.