Автомобиль с нелегалами прорвался через испано-марокканскую границу в Мелилье

Видео: Juan Ignacio Zoido / Twitter

Автомобиль, в котором находились девять нелегалов, прорвался через испано-марокканскую границу в районе анклава Мелилья. Видео публикует BFMTV.

Восемь нарушителей были задержаны и помещены в центр временного содержания беженцев. Водителю удалось скрыться. При этом травмы получили два испанских пограничника.

Мелилья — испанский город и порт, расположенный на средиземноморском побережье Африки. Постоянные попытки перебраться через границу предпринимаются нелегалами также в испанском полуанклаве Сеута.