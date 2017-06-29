Мигрант приехал из Африки в Европу под днищем автобуса

Видео: independent.co.uk

Залезший под автобус с британскими туристами 15-летний мигрант из Северной Африки проехал в полости днища транспортного средства почти 250 километров. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, подросток скорее всего залез под автобус, когда туристы проезжали по территории Марокко. Вместе с ними он на пароме добрался до Испании и доехал до города Севилья. Автобус припарковался у отеля, и тогда пассажиры услышали крики мальчика. Спасатели и полицейские вытащили его и передали медикам. Когда он пойдет на поправку, его поместят в центр для нелегальных мигрантов.