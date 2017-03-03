Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам

Мэр французского города Кале, где ранее располагался стихийный лагерь беженцев «Джунгли», фактически запретила раздавать еду мигрантам. Такой вывод газета Le Monde сделала на основании постановления градоначальника Натали Бушар, в котором говорится о запрете на массовые собрания людей в черте города.

Подобное решение Бушар приняла после того, как Кале посетил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Материалы по теме Пожар в Джунглях Французские власти начали демонтаж мигрантского лагеря в Кале

После сноса лагеря в ноябре 2016 года несколько сотен мигрантов по-прежнему остаются в этом французском городе и его окрестностях, получая продовольственную помощь от местных гуманитарных организаций.

Один из основателей подобной организации «Утопия 56» (Utopia 56), которая ежедневно обеспечивает питанием детей-беженцев, сообщил изданию, что он «потрясен крайней жестокостью этого решения».

Таким образом, как пишет Le Monde, Бушар хочет помешать появлению новых стихийных лагерей в Кале.

«Джунгли» был крупнейшим подобным лагерем мигрантов на территории Франции. Численность его обитателей достигала 10 тысяч человек. Местные жители постоянно выражали недовольство соседством с трущобами из-за резко обострившейся криминогенной обстановки и царившей здесь антисанитарии.