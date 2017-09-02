Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России освободили город Акербат в провинции Хама, ликвидировав таким образом последний крупный очаг сопротивления террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в центре Арабской Республики. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские самолеты уничтожали опорные пункты, бронетехнику, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи террористов.

«В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название ИГ — прим. «Ленты.ру») в акербатском котле», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

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Днем ранее российское военное ведомство разместило на своем YouTube-канале запись, на которой видно, как российские ВКС наносят удары по колоннам боевиков ИГ, отступающих в сторону Дэйр-эз-Зора. В описании к видео указано, что самолеты Су-35 наносили удары в районе населенных пунктов Акербат и Мадан-Джадид, а самолеты Су-34 обстреляли участок автодороги Дейр-эз-Зор — Расаф.

В середине августа сообщалось, что сирийская армия при содействии ВКС России окружила боевиков ИГ у Акербата. Тогда же стало известно, что от террористов полностью освобождена провинция Алеппо.