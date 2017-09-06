Минобороны рассказало об удерживавших подступы к Дейр-эз-Зору выходцах из СНГ

Подступы к сирийскому городу Дейр-эз-Зор, который был деблокирован накануне сирийской армией при поддержке ВКС России, обороняли примкнувшие к «Исламскому государству» (ИГ) выходцы из России и СНГ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в среду, 6 сентября, на сайте ведомства.

«Опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения», — отметили в министерстве.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что террористы готовились к долговременной осаде. На это указывает тот факт, что под землей были обустроены жилые помещения, а также оборудованы склады с оружием, боеприпасами, провизией и медикаментами. Кроме того, на территории укрепленного района действовала «мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками».

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При отступлении все подходы к опорному пункту, а также строения на его территории были заминированы боевиками. В Минобороны отметили, что во время штурма по укрепленному району наносила удары авиация ВКС России. Кроме того, по нему были выпущены крылатые ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен».

5 сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение террористов ИГ на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города. Блокада населенного пункта продолжалась более трех лет. В настоящее время бои продолжаются.

Деятельность «Исламского государства» в России запрещена.