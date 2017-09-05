«Адмирал Эссен» нанес ракетный удар по боевикам в Сирии

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» нанес ракетный удар по объектам и боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

Одной из целей стали позиции террористов в районе Дейр-эз-Зора. Против них военные применили крылатые ракеты «Калибр».

Помимо этого, нанесен удар по району в окрестностях города Эш-Шола, удерживавшийся бандой, основу которой, по утверждению Минобороны, составляли выходцы из России и стран СНГ. Их принадлежность к какой-либо террористической группировке не уточняется.