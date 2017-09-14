Российские подлодки ударили «Калибрами» по ИГ в Сирии

Российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщили в четверг, 14 сентября, в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Корабли находятся в восточной части Средиземного моря, удар был нанесен из подводного положения. Целями стали пункты управления, узлы связи, склады с вооружением боевиков в районах, расположенных юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

Как отмечается в сообщении, всего по объектам террористов выпущено семь крылатых ракет морского базирования. «Дальность до целей составила от 500 до 670 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей», — отметили в Минобороны.

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12 сентября начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что для полного освобождения страны от боевиков осталось зачистить около 15 процентов ее территории.

За три дня до этого передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии удалось прорвать окружение авиабазы, расположенной возле Дейр-эз-Зора. 5 сентября стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду самого города, на протяжении трех лет находившегося в полном окружении террористов.

В тот же день фрегат «Адмирал Эссен» в Средиземноморье осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора. Видео было опубликовано на сайте Минобороны России.