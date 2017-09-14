Россия назвала сроки победы над сторонниками ИГ в Сирии

Россия рассчитывает, что борьба с группировками, поддерживающими боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в Сирии будет завершена в ближайшие месяцы. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

«За последние месяцы очень позитивные подвижки пошли "на земле", сирийские правительственные силы деблокировали Дейр-зз-Зор, успешно развивают наступление на позиции так называемого ИГ», — сообщил он.

По словам чиновника, Россия надеется, что у сирийской оппозиции «восторжествует здравый смысл, и она займет позицию по поиску мирного решения существующих проблем, поиску точек соприкосновения с правительством».

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12 сентября российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.

За неделю до этого стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора. На протяжении трех лет город находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор держал оборону, периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (запрещено в России).