Сирийская армия выбила боевиков ИГ из Меядина

Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в городе Меядин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город», — указал он.

Конашенков добавил, что Меядин представлял собой наиболее мощный укрепленный район террористов на востоке Сирии.

По его словам, отряды генерала Сухела при поддержке российских Воздушно-космических сил развивают наступление на позиции ИГ.

«Разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный», — подчеркнул Конашенков.

Боевики ИГ захватили Меядин в июле 2013 года. До настоящего момента он был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем террористов.