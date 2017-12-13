Сирия соберет танковый кулак

Сирийская армия готовит ударную группировку войск для операции в провинции Идлиб, которую контролируют различные исламистские формирования. Об этом пишет «Вестник Мордовии».

Для крупномасштабного наступления на боевиков военные перебрасывают в этот регион массу бронетехники, в том числе танки Т-72Б3 и БМП-2. Также будет применяться артиллерия. Помимо этого, ожидается, что операцию поддержит сирийская авиация.

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Reuters 11 декабря сообщал, что за последние 48 часов по повстанцам в южной части Идлиба и северо-восточной части Хамы были нанесены десятки авиаударов. Агентство отмечало, что первой целью сирийской армии станет захват стратегического объекта — военного аэродрома Абу-эд-Духур. Эта база находится под контролем боевиков с сентября 2015 года.

В Идлибе также находятся турецкие военные, которые в рамках астанинских соглашений обеспечивают безопасность в зоне деэскалации. В провинции размещены как минимум восемь танков, 50 бронетранспортеров и 200 военнослужащих ВС Турции.

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