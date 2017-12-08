Уничтожение остатков ИГ в долине Евфрата сняли с беспилотника

В сети опубликовали видео бомбового удара по технике боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), совершенного с беспилотника. Ролик размещен в Telegram-канале Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Видео снято на севере от Абу Камаля в долине Евфрата, в результате удара была уничтожена боевая машина и несколько пехотинцев. Кому принадлежит беспилотник, сбросивший бомбу, не сообщается. Отмечается, что в том районе до сих пор продолжаются тяжелые бои с ИГ, террористы до сих пор удерживают несколько населенных пунктов.

6 декабря президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии. По его словам, в регионе еще могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но основная работа на этой территории завершена.