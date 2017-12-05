США предупредили о тысячах бегущих в Европу боевиков ИГ

Около 26 тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут устремиться в европейские страны после поражения в Ираке и Сирии. Об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на американского генерала Райана Диллона, возглавляющего ведомство по делам международной коалиции против ИГ в посольстве США в Лондоне.

По его словам, в настоящее время ведется отчаянная борьба с террористами, однако они по-прежнему способны причинить вред Европе, в частности, Великобритании и Франции. На этой неделе поймали джихадистов, пытавшихся прорваться в Старый Свет. Их число не уточняется.

Материалы по теме Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики Что стоит за кровавым терактом в Барселоне

«У них [боевиков] больше нет той армии, которая была в 2014 году», — пояснил Диллон, добавив, что это «вовсе не означает конец ИГ».

Диллон добавил, что особое опасение вызывает то, что все эти боевики могут не просто вернуться на родину, а начать совершать там террористические атаки.

Как отмечает издание, ранее боевики ИГ опубликовали постер, на котором изображен боевик с оружием за поясом, прогуливающийся по улице Оксфорд-стрит в Лондоне. «С этого момента мы будем нападать на них, а они не смогут атаковать нас», — гласит надпись на плакате.