ИГ призвало к терактам на рождественских ярмарках в Европе

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) начали распространять агитационные материалы, призывающие к атакам на рождественских ярмарках в Европе. Об этом сообщает Daily Mail.

Экстремисты рассылают картинки с лозунгами с помощью мессенджеров. На одной из них, к примеру, изображен связанный Санта-Клаус, за спиной которого стоит смертник, на фоне Риджент-стрит в Лондоне. К агитке добавлена надпись на английском, французском и немецком языках: «Скоро в ваши праздники» (Soon on your holidays). На другой изображена рука с ножом, направленным на Эйфелеву башню в Париже.

Материалы по теме Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики Что стоит за кровавым терактом в Барселоне

Агитки были перехвачены агентством BlackOps Cyber, которое специализируется на сборе информации о киберугрозах.

Как отмечает издание, призывы появились после того, как немецкая полиция арестовала шесть сирийцев, которые, как предполагается, планировали провести атаку в Берлине в годовщину теракта 19 декабря 2016 года. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Под колесами фуры погибло 11 человек, еще около 50 получили травмы.

Путешественникам советуют проявлять бдительность и следовать рекомендациям местных властей, несмотря на то, что в местах скопления людей будут усилены меры безопасности.