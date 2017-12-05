Минобороны России померилось с США количеством ударов по Сирии

Американские военные выдают желаемое за действительное, заявляя, что большая часть территории Ирака и Сирии освобождена от террористов коалицией США. Об этом заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

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«В течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам ИГ (запрещенная в России организация) на востоке Сирии не превышала три-пять ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков», — утверждают российские военные. «За тот же период авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей».

В военном ведомстве отметили, что суммарное количество ударов возглавляемой США коалиции в Сирии за месяц не превышает показатели российских пилотов.

Ранее 5 декабря представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон заявил, что скорое освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов Пентагон считает по большей части своей заслугой, а не заслугой России. По его утверждению, Дамаск и Москва «не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ».

28 ноября в сети появился документ, указывающий на то, что ИГ и курдские бойцы из «Демократических сил Сирии» заключили перемирие. Соглашение предусматривает уход боевиков ИГ с нефтяных месторождений и передачу под контроль курдов обширных территорий на востоке и севере Сирии.