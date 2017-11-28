Боевики ИГ и курды заключили перемирие

В сети появился документ, указывающий на то, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и курдские бойцы из «Демократических сил Сирии» (ДСС) заключили соглашение. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate4, занимающийся мониторингом деятельности экстремистов.

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На документе стоит печать экстремистской группировки. Пока его подписание не подтверждено официальными источниками.

Соглашение предусматривает уход боевиков ИГ с нефтяных месторождений и передачу под контроль курдов обширных территорий на востоке и севере Сирии. В нем также прописаны такие пункты, как прекращение огня до окончания переговоров, назначение военных координаторов с обеих сторон, создание горячей линии между ИГ и ДСС, а также отказ передавать военнопленных третьей стороне.

Международная коалиция во главе с США неоднократно заявляла, что не приемлет никаких переговоров с террористами. При этом американцы позволяли экстремистам покидать осажденные города Манбидж и Ракка. В Пентагоне, в частности, отметили, что договоренность была достигнута с целью «предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения в результате конфликта».

20 ноября сообщалось, что идут ожесточенные бои в сирийском Абу-Камале, который называли последним оплотом боевиков «Исламского государства». На следующий день президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии и Ираке.