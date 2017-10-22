Сирийские курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение страны

Арабо-курдские военные формирования «Демократических сил Сирии» (ДСС) при поддержке авиации США заняли крупнейшее на сирийской территории нефтяное месторождение Омар, ранее захваченное боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Друг у ворот Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения

Отмечается, что сирийская армия остановилась в 10 километрах от месторождения. При этом Омар, расположенный на восточном берегу Евфрата недалеко от границы с Ираком, является основным источником дохода боевиков «Исламского государства» в стране.

14 октября правительственные войска при поддержке российских ВКС взяли штурмом город Маядин, расположенный западнее Омара. Этот город после окружения Ракки стал фактической столицей ИГ в Сирии.

Как сообщает агентство, правительственная армия, поддерживаемая Ираном и Россией, и отряды ДСС, поддерживаемые США, параллельно наступают в направлении месторождений нефти и газа в провинции Дейр-эз-Зор. Так, в конце сентября арабо-курдские формирования заняли крупнейшее в провинции месторождение газа — Коноко.

