Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре

Крупный склад боеприпасов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) уничтожен в сирийском городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара. Об этом РИА Новости сообщил источник.

«Террористы пытались локализовать пожар, но самолеты нанесли второй точный удар», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее 25 сентября официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Россия не наносила ударов по позициям «Демократических сил Сирии» (ДСС), а бомбит исключительно укрепления боевиков ИГ.

По словам Конашенкова, российская сторона не фиксирует боестолкновений между ДСС и ИГ. Ранее «Демократические силы Сирии» заявили, что российская авиация ударила по их позициям в районе крупного газового месторождения, расположенного рядом с Дэйр-эз-Зором.

ДСС — альянс сирийцев и курдов, которые ведут борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на восточном берегу Евфрата. Они и сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, проводят раздельные операции против ИГ.