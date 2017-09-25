Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по ее силам

Представители сирийской оппозиции заявили, что самолеты российских ВКС нанесли удары по позициям ее войск. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Reuters.

В частности, поддерживаемые США военные формирования — «Демократические силы Сирии» (ДСС) — сообщают, что это произошло у крупного газового месторождения, расположенного рядом с Дэйр-эз-Зором.

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За несколько дней до этого ДСС объявили о захвате самого крупного газового месторождения в провинции Дейр-эз-Зор — Коноко.

СДС представляет собой альянс сирийцев и курдов, которые ведут борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на восточном берегу Евфрата. Они и сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, проводят раздельные операции против ИГ.

