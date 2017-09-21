Российские и американские военные провели очную встречу по ситуации в Сирии

Представители российских вооруженных сил встретились со своими американскими коллегами для обсуждения мер по взаимодействию в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По данным РИА Новости, на переговорах обсуждалось расширение зоны урегулирования конфликта в районе реки Евфрат. «Расширение этой зоны является частью наших переговоров», — заявил представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.

Он также отметил, что представители коалиции регулярно контактируют с российскими военными на самых разных уровнях.

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Ранее 21 сентября Минобороны России проинформировало США о намерении жестко пресекать попытки обстрелов российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в настоящее время вместе с сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) военнослужащие российских Сил специальных операций.

«Поэтому по специальному каналу связи представителю командования Вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (Сирийские демократические силы), будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что сирийские правительственные войска были дважды атакованы из районов, где расположены боевики СДС и военнослужащие американских спецподразделений. По его словам, огонь велся из минометов и реактивной артиллерии.