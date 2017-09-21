Российские военные раскрыли подробности прорыва окружения в Сирии

Российские военные раскрыли подробности нападения боевиков «Джабхат ан-Нусры» при поддержке американских инструкторов на окруженный отряд военной полиции и сирийских правительственных войск в районе Дейр-Эз-Зора в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщает Рен ТВ.

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Командир взвода военной полиции Александр Самойлов рассказал, что атака боевиков началась в районе 06:00 по местному времени, до восхода Солнца. Расквартированные на втором этаже здания российские бойцы заняли оборону, первый этаж обороняли сирийские военнослужащие.

«Согласно боевому расчету, держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый», — рассказал Самойлов.

По данным Генштаба ВС РФ, взвод в количестве 29 человек в течение двух часов отражал атаки противника. Блокада была прорвана в результате операции, в которой участвовала группа, составленная из подразделений Сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа, а также пара штурмовиков Су-25. При прорыве окружения получили ранения три бойца ССО.

Боевики окружили россиян под прикрытием минометного огня. Затем подошли на дистанцию ближнего боя и открыли шквальный огонь из стрелкового оружия.

Наступление боевиков было отбито. Как сообщили в российском Генштабе, уничтожено около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП, полсотни пикапов, пять минометов и почти 200 позиций исламистов. Все участники операции представлены к наградам.

Группировка «Джабхат ан-Нусра» запрещена в России.