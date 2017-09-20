Трое российских военнослужащих получили ранения при прорыве окружения в Сирии

Взвод российской военной полиции попал в окружение боевиков «Джабхат ан-Нусры» в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. Об этом, как передает ТАСС, в среду, 20 сентября, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Серей Рудской.

По его словам, боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне «Идлиб». Рудской подчеркнул, что одной из главных целей террористов была попытка захвата подразделения российской военной полиции, который выполнял задачи на наблюдательном пункте в качестве сил контроля деэскалации.

«В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий», — рассказали в Генштабе.

Для спасения окруженных командующий российской группировкой войск в Сирии создал группу деблокирования. «В ее состав вошли подразделения сил специальных операций (ССО), военной полиции, укомплектованной военнослужащими — выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа», — отметил Рудской.

Материалы по теме Друг у ворот Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения

В результате прорыва блокады трое военных ССО получили ранения. «По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот», — добавили в Генштабе. Там указали, что в итоге кольцо окружения было прорвано и подразделения ВС России с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск.

Все участники операции представлены к государственным наградам. «Предпринятыми российским командованием совместно с Генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено, и им нанесен существенный ущерб», — заключил Рудской.

Группировка «Джабхат ан-Нусра» запрещена в России.