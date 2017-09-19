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Сирийская армия отбила наступление исламистов к северу от Хамы

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Сирийская армия отразила наступление коалиции исламистов к северу от города Хама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.

По данным организации, наступление было хорошо спланировано. Исламисты пытались захватить ряд деревень, в которых ранее закрепились правительственные войска.

Основной ударной силой атаковавших стали боевики организации «Тахрир аш-Шам», созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Наступление было отбито.

В августе российские военные подсчитали численность боевиков «Тахрир аш-Шам» — она превысила 25 тысяч человек. «Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама», — отмечал начальник Главного разведывательного управления Минобороны России генерал-полковник Игорь Коробов.

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