Сирия пожаловалась на бомбардировку израильских ВВС

Израильская авиация нанесла удар по позициям сирийских военных в префектуре Хама. В результате погибли два человека. Об этом говорится на сайте Минобороны Сирии в четверг, 7 сентября.

По данным Дамаска, удар был нанесен неподалеку от города Масьяф, расположенном к северу от Хомса и границы с Ливаном.

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Сирийские власти сообщили, что подобный «агрессивный поступок может иметь опасные последствия для безопасности и стабильности региона». Они также обвинили Израиль в «прямой поддержке боевиков террористической группировки "Исламское государство"» (ИГ, запрещена в России).

Как отмечает Reuters, израильские военные отказались прокомментировать сообщения о бомбардировках Сирии, пояснив, что не дают ответы на вопросы, связанные с текущими операциями.

При этом Haaretz пишет, что израильские ВВС нанесли удар по научно-исследовательскому объекту в городе Масьяф, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия.