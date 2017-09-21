Прорыв окружения российским спецназом в Сирии показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео операции по деблокированию взвода российской военной полиции в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. На кадрах видно, как бойцы Сил специальных операций (ССО) при поддержке авиации ведут огонь по террористам «Джабхат ан-Нусры», прорывая окружение.

По данным российского Генштаба, в результате операции получили ранения три спецназовца.

Российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с Идлибом на юго-западе и юге). Атаки боевиков были отбиты по всему фронту, за сутки они потеряли убитыми около 850 человек. Также уничтожены десятки единиц техники исламистов, в том числе 11 танков.

Как писал «Коммерсантъ», информацию о расположении российских и сирийских военнослужащих террористы могли получить от одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. Ей эти данные, по сведениям газеты, могла передать американская сторона.

Группировка «Джабхат ан-Нусра» запрещена в России.