Арабы и курды прорвали оборону ИГ в старом городе Ракки

«Демократические силы Сирии» (ДСС) — объединенные силы арабских и курдских частей — прорвали оборону террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в старом городе Ракки. Об этом сообщает Reuters.

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Тактический успех стал возможен благодаря авиаподдержке возглавляемой США коалиции. Ее самолеты нанесли два удара по сегменту древней стены Рафика, что позволило повстанцам отбросить боевиков с ранее занятых позиций. «Атакована была 25-метровая секция стены — это позволит сберечь оставшиеся два с половиной километра», — говорится в заявлении коалиции.

Штурм Ракки, которая считается неофициальной «столицей» ИГ, идет с июня.