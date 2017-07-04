Опубликовано видео уличных боев в Ракке

Видео: bfmtv.com

Отряды курдского ополчения и подразделения вооруженной сирийской оппозиции начали бои на улицах Ракки. Видео публикует BFMTV. Наступающим удалось перекрыть все дороги, ведущие в город. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) укрылись за стенами старого города. Чтобы замедлить продвижение наступающих, экстремисты заминировали улицы и здания. Передовые части курдов находятся под прицельным огнем снайперов.

Ранее 4 июля сообщалось, что в результате удара авиации возглавляемой США коалиции был разрушен фрагмент стены старого города, что позволит ускорить наступление и освобождение города.