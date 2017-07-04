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Международная коалиция нанесла удар по мирным жителям в Сирии

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Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по деревне Кашкаш Аз-Зиянат на юге сирийской провинции Хасаке. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает агентство SANA.

В результате погибли девять мирных жителей. Как отмечается, бомбардировка была осуществлена под предлогом борьбы коалиции с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

На прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей, отмечает SANA. Агентство со ссылкой на собственные источники также сообщило, что 9 июня коалиция применила снаряды с белым фосфором в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 человек.

Обычно боевики ИГ используют мирных жителей в качестве живого щита для снижения интенсивности бомбардировок со стороны противников.

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