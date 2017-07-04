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Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска

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Мария Захарова
Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 3 июля, на своей странице в Facebook рассказала об очередном витке информационно-пропагандистской кампании против сирийских властей.

К своему посту она прикрепила заявление Свободной сирийской армии с обвинениями в адрес официального Дамаска о якобы применении химического оружия в Восточной Гуте.

«"Химическое шоу" набирает обороты. Еще одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало "химической атаки" и ее осуждает», — написала Захарова.

Также официальный представитель МИД отметила «безукоризненный английский язык» публикации, который характерен для резолюций Совета Безопасности ООН и других международных документов.

«Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан"», — написала Захарова, добавив, что «это только прелюдия».

2 июля Захарова предупредила о начале пропагандистской кампании против Дамаска. Так она отреагировала на информацию о том, что правительственные войска применили хлорин в восточном пригороде сирийской столицы. Командование армии Арабской Республики, а также российские офицеры Центра по примирению сведения о химатаке опровергли.

26 июня Пентагон сообщал, что правительство Сирии готовит новую химическую атаку. Позднее глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис утверждал, что сирийские власти отказались от этих планов из-за предупреждения США.

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