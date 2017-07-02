Захарова рассказала о старте пропагандистской кампании против Дамаска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что пропагандистской кампании против Дамаска уже дан старт. Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 2 июля.

Подтверждением тому стало появление ролика, якобы свидетельствующего о применении химоружия сирийскими властями. При этом, по ее словам, подобных записей будет еще много.

«Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — уверена дипломат.

К своему посту Захарова прикрепила скриншот поста в Twitter, в котором утверждается, что правительственные войска применили ядовитый газ хлорин в восточном пригороде Дамаска, в результате чего пострадали десятки людей. Соответствующее сообщение было размещено в микроблоге WorldOnAlert 1 июля.

Тогда же ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов сообщил, что в результате химической атаки в Айн-эт-Терме (пригород Дамаска) пострадали 30 боевиков. Командование сирийской армии опровергло эти заявления. Факт применения химоружия войсками Сирии отказались подтвердить и российские офицеры Центра по примирению.

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26 июня Пентагон сообщил о подготовке правительством Сирии новой химической атаки. Никаких доказательств этому представлено не было. Затем глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис утверждал, что сирийские власти не пошли на применение химоружия из-за предупреждения США.

Спустя несколько дней Захарова заявила, что Вашингтон развернул информационную кампанию против Дамаска, которая также нацелена против Москвы. Она также предположила, что заявления о якобы готовящейся сирийскими властями химатаке являются предвестником интервенции в Арабскую Республику.