СМИ узнали о подготовке химатаки боевиками в провинции Идлиб

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) планируют химатаку в сирийской провинции Идлиб. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил источник РИА Новости в военно-дипломатических кругах. Сообщение дается с пометкой из Москвы.

По словам собеседника агентства, экстремисты намерены применить отравляющий газ зарин в городах Хан-Шейхун и Кефрайя. Подготовка к провокации якобы ведется в населенном пункте аль-Магара, также расположенном в провинции Идлиб. Там находится склад с боеприпасами, начиненными зарином, утверждает источник.

Он отметил, что целью химатаки является «дискредитация правительства Сирии и срыв переговорного процесса в Астане, назначенного на 4-5 июля». Собеседник также подчеркнул, что в подготовке к нападению помимо боевиков «Джабхат ан-Нусра» участвуют иностранные граждане, в том числе из США и Турции.

Ранее 2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о начале пропагандистской кампании против Дамаска.