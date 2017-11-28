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В сети показали монумент пропавшим в Сирии наемникам

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В Telegram-канале 338 появилась фотография самодельного памятника, посвященного погибшими и пропавшим в Сирии наемникам.

Авторы канала утверждают, что монумент воздвигнут в честь добровольцев из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Где и когда поставлен памятник, не уточняется.

На табличке на монументе перечислены позывные девяти человек: Воин, Палач, Дидяй, Рамзай, Аракул, Соловей, Сунжа, Скорпион, Гафур.

В конце октября агентство Reuters сообщило, что с января по сентябрь 2017 года в Сирии погиб как минимум 131 гражданин России. Все они — бойцы частных военных компаний. Минобороны России эту информацию никак не прокомментировало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, власти «не располагают информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию».

Чаще всего в СМИ упоминают ЧВК Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. По некоторым данным, добровольцы из компании принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

Наемничество в России является уголовно наказуемым деянием.

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