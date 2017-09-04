В Минобороны сообщили о погибших в Сирии российских военных

Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник, 4 сентября, в ТАСС.

«При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в пресс-релизе.

Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам, отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе наступления на город Дейр-эз-Зор за сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами. Боевики террористической группировки «Исламское государство» были выбиты с позиций вдоль дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор на юге провинции Ракка.

В Сирии с 2011 года длится противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.