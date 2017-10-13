Турецкие военные и бронетехника вошли в Сирию

Турецкие войска и тяжелая военная техника вошли в сирийскую провинцию Идлиб в ночь на пятницу, 13 октября. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что военнослужащие и бронетехника размещаются для контроля над зоной деэскалации.

По сведениям NTV, границу с Сирией пересекли восемь турецких танков, 50 бронетранспортеров и около 200 военнослужащих.

9 октября турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует свои действия в Идлибе с Москвой.

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22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что согласно достигнутым договоренностям Москва будет обеспечивать безопасность за пределами провинции, а Анкара — внутри нее.

За неделю до этого страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах должен быть создан единый координационный центр.

В совместном заявлении указывалось, что создание подобных зон — это временная мера, рассчитанная на полгода с возможностью продления.