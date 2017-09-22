Эрдоган раскрыл совместные планы Москвы и Анкары в отношении сирийского Идлиба

Россия и Турция займутся обеспечением деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters.

Глава государства отметил, что согласно договоренностям Москва будет обеспечивать безопасность за пределами провинции, а Анкара — внутри нее. По словам турецкого лидера, «это непростая задача». В рамках этого соглашения Турция разместит свои войска в Идлибе, пояснил Эрдоган.

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Президент добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую планируют провести 28 сентября в Анкаре, он намерен обсудить дополнительные шаги для того, чтобы «раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир».

15 сентября страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах должен быть создан единый координационный центр.

В совместном заявлении сообщалось, что создание подобных зон — это временная мера, действие которой рассчитано на полгода с возможностью продления.