Reuters сообщил о регулярных контактах США и России по Сирии

Представители России и США в рамках проведения военной операции в Сирии контактируют по горячей телефонной линии от 10 до 12 раз в сутки. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает Reuters.

Источники агентства уточняют, что частые контакты способствуют разведению в небе над Сирией российских и американских военных самолетов, а также помогают предотвращению инцидентов с их участием. Регулярные контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются уже четыре месяца, с момента пуска военными кораблями США ракет «Томагавк» по сирийской базе Шайрат.

9 августа Haaretz сообщил о секретных переговорах представителей России, США и Израиля, на которых затрагивались темы прекращения огня на юге Сирии и определение зон деэскалации на границах САР с Израилем и Иорданией. Встречи имели место в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц. На переговорах Израиль выступил против соглашения по зонам деэскалации в республике, указывая на необходимость вывести из Сирии иранских солдат.

